"El cine puede aprender de los videojuegos"

Curtido en los márgenes de la comedia alternativa, el director Jordan Vogt-Roberts se consolida como unificador de los lenguajes del cine y el videojuego. Kong: La Isla Calavera, muy basada en la narración visual, era clara obra de un g amer. Su nuevo proyecto es una ambiciosa adaptación de Metal Gear Solid, la querida franquicia de acción y sigilo, obra maestra (entre muchas) de Hideo Kojima, quien ha declarado que "nadie" podría dirigir esa película salvo Vogt-Roberts, participante en el Gamelab, el congreso del videojuego y el ocio interactivo barcelonés que acaba de finalizar.

Su primera película, Los reyes del verano, del 2013, era una pequeña historia iniciática, pero en ella ya había una clara influencia del videojuego y su cultura.

Esa película nació como una especie de respuesta de mi generación a Cuenta conmigo. A los niños del filme de Rob Reiner los crió una generación mayúscula, gente dura y valiente, gente que levantó rascacielos. De niño, pensé varias veces en escaparme de casa, pero en mi fuero interno sabía que no podría sobrevivir ahí fuera. Así que no escapé. El filme partía de una pregunta: ¿Cómo sería escapar y vivir en los bosques para unos chavales que crecieron jugando a La leyenda de Zelda: Un enlace al pasado? ¿Chavales cuya experiencia en lugares extraños es Super Metroid? Me interesaba ese choque con la más cruda realidad.

Ha mencionado la influencia de Koji Kondo [el compositor del imborrable tema de Super Mario Bros] en la banda sonora.

Busqué su estilo basado en el MIDI [Interfaz Digital para Instrumentos Musicales] y pequeñas series de notas. Otra influencia del videojuego en el filme.

Y en Kong: La Isla Calavera tuvo ya la oportunidad de usar estrategias visuales y narrativas absorbidas en horas de juego.

Creo que mi interés por la narrativa visual y los movimientos de cámara provienen en gran parte de ese medio. Cuando hice las entrevistas de Kong, los periodistas me preguntaban por mis influencias y yo hablaba de Shadow of the Colossus y videojuegos en general. La gente de prensa me pedía: 'Por favor, no hables tanto de videojuegos'. Pero yo quería hacerlo, quería reescribir este discurso según el cual videojuego parece un término negativo si se usa en relación a las películas. Creo que el cine puede aprender de los videojuegos. Y viceversa.

Ahora, con Metal Gear Solid, se lanza directamente a trasladar al cine un videojuego. Esta clase de adaptaciones tienen mala reputación, un poco inmerecida, quizás. La saga Resident Evil tiene algún episodio fascinante, como Retribution. ¿Qué adaptaciones de videojuego salvaría usted de la quema?

Silent Hill es una película mucho mejor de lo que se suele decir. Me encanta su director, Christophe Gans, y Duncan Jones, lo que hizo con Warcraft es realmente increíble. Pero las películas estilo videojuego que más me gustan no se basan en ningún título real, como Snowpiercer o Al filo del mañana.

¿Ha aprendido algo de estas películas para su adaptación de Metal Gear Solid?

No voy a repetir el reseteo de Al filo del mañana, pero voy a hacer algo que juega con la estructura. Será una forma de reforzar uno de los temas principales de la franquicia: el ciclo del dolor, los pecados de los padres, la historia que se repite... El público está cansado de la narrativa en tres actos y ya ha aprendido a adivinar cuándo va a pasar cada cosa. Es difícil hablar del dispositivo narrativo sin revelar demasiado, pero creo que es atrevido y rompedor, y algo que Kojima podría hacer en algún juego suyo.

¿No le daba un poco de vértigo el trabajo de hacer justicia a la visión de Kojima?

(Se ríe). Es algo tan denso? Puedes ver un vídeo de una hora sobre la historia del juego e igualmente no entenderías nada. Solo lo logras si entras a fondo. E incluso así es algo difícil de explicar, no solo a nivel de historia y personajes, sino de todo aquello que el juego y el sigilo te hacen sentir. O las mezclas de tono: terror de supervivencia, surrealismo militar, ese lirismo influido por Tarkovski o Jodorowsky? O ese humor memo indefectiblemente japonés. Se trata de analizarlo todo, deshuesarlo e intentar mezclarlo de forma accesible.

¿A qué juega ahora mismo?

Soy fan de la saga Zelda y he aprovechado el Covid-19 para hacer una inmersión en Breath of the wild. Es increíble; como vivir en una película de Miyazaki.