Toñi Moreno enternece a sus seguidores con una imagen de su hija Lola

Si hace unos días subía una fotografía de los pequeños pies de Lola, este miércoles, Toñi Moreno nos ha terminado de conquistar con una imagen en la que sale la manita de su hija con la suya. Parece que este verano está siendo uno de los mejores para la presentadora, y es que a pesar de lo mal que lo ha pasado durante el confinamiento en su casa, la periodista está disfrutando, en la medida que puede, del primer verano de su hija.



Como no podía ser de otra manera, Toñi ha establecido de texto en la imagen: "Mi mundo en una foto". Y es que no es la primera vez que la periodista confiesa en público todo el amor que tiene por su hija. La pequeña Lola ya está disfrutando en el sur de todos los seres queridos de su madre y de la playa de Sanlúcar.



A finales de enero la presentadora daba a luz a su primera hija y no había nada en ese momento que le hiciese más feliz que eso, dos meses más tarde se encontraba con el estado de alarma y un confinamiento que soportar. Esa lección le ha servido a Toñi Moreno para estar más tiempo con su hija y ahora, disfruta de ella de otra manera. ¡Cómo nos alegramos de la felicidad de nuestra presentadora!