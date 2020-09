Coixet, Premio Nacional de Cine

La directora y guionista Isabel Coixet se convirtió ayer en la tercera mujer en la historia que recibe el Premio Nacional de Cinematografía que cada año otorga el Ministerio de Cultura. El jurado valora sus más de 30 años de trayectoria en los que "abrió nuevos caminos en el cine español y su apoyo constante a las nuevas generaciones de cineastas. Precisamente tras conocer la noticia, Coixet aseguró que destinará el dinero del premio a "la gente que empieza"

La directora y guionista catalana Isabel Coixet es la ganadora del Premio Nacional de Cinematografía 2020 que otorga el Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.000 euros. El jurado destaca "su trayectoria de más de tres décadas caracterizada por abrir nuevos caminos en el cine español". Tras conocer la noticia, la autora de películas como Mi vida sin mí o La Librería aseguró que destinará el dinero del galardón "a la gente que empieza y necesita un empujón".

Una decisión con la que confirma uno de los motivos por los que el jurado le otorga este galardón: "Por su apoyo a una nueva generación de cineastas y su compromiso con la igualdad y las causas sociales, que la convierten en un estímulo y referente imprescindible".

"Desde luego, siempre que he podido he ayudado a los jóvenes directores y directoras en sus primeros cortos; he leído guiones, he sido madrina de proyectos y en ese sentido, siempre que puedo apoyo a la gente que empieza", dice Coixet, quien asegura que con el dinero del galardón no piensa "comprarse un coche", aunque el suyo tiene siete años, ni en pagar hipotecas, que tiene. "Pero mira, no pasa nada. Lo que de verdad quiero hacer es dedicarlo a la gente que empieza y necesita un empujón", indica. "Tengo algunos proyectos de gente que está empezando y pienso volcar ese dinero en eso", manifestó la cineasta, que conoció la noticia a través de una llamada del gabinete del ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, tras dar por terminadas, hace unos días, las últimas mezclas de su nueva película Nieva en Benidorm.

"Ha sido una sorpresa, esperaba cualquier llamada menos esta", dice la directora, que reconoce que, en un principio, pensó que le llamaban para "pedirle apoyo en alguna campaña, o algo así", dice con humildad, aunque reconoce que le ha hecho "muchísima ilusión".

La catalana recibirá el Premio el día 19 en el marco del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, convirtiéndose así en la tercera mujer que lo recibe, además de manera consecutiva, tras los galardones de la cineasta Josefina Molina (2019) y la productora Esther García (2018). Coixet recuerda, en estos momentos, que sus padres siempre la llevaron al cine y le infundieron "el amor al cine". "Desde luego -afirma- no sé si vendrá mi madre a San Sebastián, pero si no viene, estaré pensando en ella cuando me entreguen el premio".

"Mis padres veían esto del cine como con distancia, pero siempre me apoyaron, y siempre les hizo mucha ilusión todo lo que he hecho; mi padre ya falleció, pero mi madre es una cinéfila que ahora está muy cabreada porque tiene reparos para ir al cine -es verdad que es población de riesgo máximo- pero sé que en cuanto las cosas se normalicen, la tendré en la puerta del cine", sonríe, orgullosa.

Y respecto a este año tan raro en el que le llega el máximo reconocimiento del cine español, la directora de Ayer no termina nunca y Elisa y Marcela, opina: "Todos estamos buscando nuestros puntos cardinales". "Estamos todos perdidos, hoy mismo -comenta- leía en la prensa como tres teorías diferentes sobre el Covid que se contradecían, y no hablo solo de España, es el mundo. Y cuando ves que todos los expertos se pelean por los orígenes del virus, si la cepa es así o asá, pues estamos todos desconcertados". "Aprender a vivir en esta incertidumbre es duro, pero tendremos que hacerlo , tendremos que pensar y rompernos la cabeza con ideas para adaptarnos", señala.