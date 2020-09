Dos nuevas denuncias contra Kevin Spacey

| El actor estadounidense Anthony Rapp y otro hombre no identificado han demandado al actor Kevin Spacey por asalto sexual en dos incidentes diferentes que presuntamente tuvieron lugar hace varias décadas, cuando eran niños de 14 años. Rapp, que hoy tiene 48 años, ya acusó hace tres años públicamente a Spacey, de 61 años, de iniciar intentos sexuales hacia él en unos hechos que supuestamente tuvieron lugar en 1986, una alegación que ahora llega a los tribunales gracias a una reciente ley de Nueva York que permite a las víctimas de abusos sexuales infantiles demandar años después, es decir, sin que hayan prescrito.

De acuerdo con los documentos judiciales, citados por Page Six, Rapp era un joven actor de 14 años en una obra de Broadway cuando conoció al protagonista de la serie House of Cards en 1986, que lo invitó a una fiesta en su apartamento en Manhattan. Spacey, que entonces tenía 27 años, "intencional y voluntariamente, y sin el consentimiento del denunciante, hizo un avance sexual no deseado" hacia Rapp agarrándole del trasero, "levantándolo hasta una cama y tumbándose" sobre su cuerpo, tras lo que el niño corrió a un cuarto de baño y poco después se fue. Spacey dijo no recordar lo ocurrido.

El otro hombre que ha denunciado a Spacey, identificado como C. D., presuntamente conoció al veterano actor en una clase de interpretación impartida por este en 1981, cuando tenía 12 años, y dos años más tarde sufrió los abusos.

De acuerdo con la demanda, Spacey invitó a C.D. a su apartamento y mantuvo relaciones sexuales con él, un incidente que se repitió "en diferentes ocasiones" y que finalizó cuando este "intentó sodomizar" al denunciante, que "logró liberarse y huyó" del lugar. Tanto Rapp como el hombre no identificado alegan que sufrieron daños emocionales a causa de esos encuentros y reclaman una compensación económica. Ganador de dos Óscar por Sospechosos habituales y American Beauty y considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, Spacey vio derrumbarse su carrera tras acusaciones de agresión sexual que salieron a la luz gracias al movimiento #MeToo.