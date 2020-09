Joaquin Phoenix y Rooney Mara, padres de un niño llamado River

Fue el pasado mayo cuando comenzaron los rumores que apuntaban que Joaquin Phoenix y Rooney Mara estaban esperando su primer hijo. Las estrellas no confirmaron la noticia, ni tampoco han corroborado su reciente nacimiento. Ha sido el cineasta Victor Kossakovsky quien ha dado a conocer que los actores ya son padres de un niño llamado River.

Kossakovsky acudió al Zurich Film Festival y le preguntaron cómo había conseguido que Phoenix fuera productor de 'Gunda', su nuevo documental. El realizador explicó el motivo de la ausencia del actor en el evento. "Por cierto, acaba de tener un bebé, un precioso hijo llamado River, así que no puede hacer promoción ahora", afirmó.

El intérprete ha elegido este nombre en honor a River Phoenix, su hermano mayor fallecido trágicamente. El también actor murió el 31 de octubre de 1993 debido a una sobredosis cuando tenía solamente 23 años. El fallecido artista tuvo una carrera breve pero reseñable y participó en cintas como 'Mi Idaho privado, 'Cuenta conmigo', 'Indiana Jones y la última cruzada' o 'Un lugar en ninguna parte'.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se conocieron en el rodaje de 'Her' y desde entonces han protagonizado tres películas juntos: 'No te preocupes, no llegará lejos a pie', el documental 'Dominion' y 'María Magdalena'. Phoenix ha recibido cuatro nominaciones al premio Oscar, ganando la estatuilla en 2020 gracias a su rol protagonista en 'Joker' de Todd Phillips. Mara ha sido candidata a dos galardones de la Academia por 'Carol' y' Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres'.

'Gunda' analiza la vida cotidiana de un cerdo y otros animales de granja. La producción es un alegato a favor del vegetarianismo. Tanto Phoenix como Mara son veganos y han protagonizado campañas a favor de los derechos de los animales.