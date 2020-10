Nacho Vidal, pillado ebrio y conduciendo sin puntos

| Nacho Vidal ha vuelto a protagonizar un escándalo con la Policía y es que parece que el actor porno no está en su mejor momento porque cuando aún no ha salido de una polémica, se ve implicado en otra. Los agentes le sorprendieron el sábado conduciendo presuntamente de forma temeraria y sin puntos en el carné de conducir en la ciudad de Valencia, según informaron fuentes policiales que no precisaron si este fue detenido. Sobre las 18.30 horas del sábado, un agente de la Policía fuera de servicio observó en la calle Alicante un coche que circulaba en zigzag de un lado a otro de la calzada por lo que dio aviso a la sala del 091 y decidió seguir al vehículo mientras iba indicando su recorrido. Dos coches de la Policía interceptaron al vehículo del que descendió el actor que tenía, presuntamente, las pupilas dilatadas, no se mantenía en pie y manifestaba incoherencias.