Rihanna pide perdón por usar un texto sagrado islámico en su desfile de lencería

Rihanna ha pedido perdón a la comunidad musulmana por haber incluido textos de un hadiz islámico en el desfile del documental 'Savage X Fenty Show Vol. 2', que ya está disponible en Amazon Prime Video. Utilizar estas escrituras sagradas en un contexto no religioso es considerado un insulto en la fe islámica.



La cantante de Barbados ha compartido una historia en Instagram en la que ha entonado el mea culpa. "Me gustaría agradecer a la comunidad musulmana por señalar lo que ha sido un error que, involuntariamente, ha ofendido en nuestra producción", ha comentado. "Lo esencial es que quiero disculparme por esto. Ha sido sin querer, pero no tiene excusa", ha añadido.



"Entiendo que hemos hecho daño a nuestros hermanos y hermanas musulmanes. ¡Me desanima que esto haya pasado! ¡No consentiré ninguna falta de respeto hacia Dios o cualquier religión y, por lo tanto, el uso de esta canción ha sido totalmente irresponsable!", agregó.



En el desfile se incluyó el tema 'Doom' de Coucou Chloe, que incluye un hadiz islámico sobre el día del juicio final. Un día antes de que Rihanna se disculpara, ya lo hizo Chloe, quien en Twitter pidió perdón por "no haber investigado" lo suficiente a la hora de incluir el hadiz en su canción. "Eliminaré rápidamente de todas las plataformas este tema", dijo.



I want to deeply apologize for the offence caused by the vocal samples used in my song 'DOOM'. The song was created using samples from Baile Funk tracks I found online. At the time, I was not aware that these samples used text from an Islamic Hadith. 1/2