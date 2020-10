Matt Damon cumple los 50

| Desde pequeño, Matt Damon tuvo un sueño compartido con Ben Affleck, su pariente lejano, vecino de barrio, compañero del cole, amigo del alma y coguionista de la película que los lanzó a los dos al estrellato en 1997 y por la que ganaron el Oscar al mejor guion original: El indomable Will Hunting. Desde entonces hasta el jueves cuando celebró su 50º aniversario, se ha convertido en uno de los actores más rentables de Hollywood, con una carrera llena de éxitos y sagas taquilleras.

Y sin hacer excesivo ruido. Es un tipo normal, aunque su nombre esté grabado en el Paseo de la Fama desde el año 2007, el mismo año que la revista People lo eligió como "hombre más sexy del mundo, por su físico, su sentido del humor y su humildad que llega al alma".

Nacido en Cambridge (Massachusetts, EEUU) en 1970, es hijo de un agente de bolsa y de una profesora cuyo matrimonio se disolvió cuando él tenía 2 años. Hasta los 8 lo crió su madre en una comuna hippy. Luego volvieron a la capital, Boston, a una casa a dos manzanas de Affleck, un primo de décima generación. Con él estudió en la Cambridge Rindge and Latin School y compartió el anhelo de dedicarse a la interpretación. Y en eso siguen, pues Ridley Scott los ha reunido como caballero y escudero en The last duel, cuyo estreno se espera el año próximo.