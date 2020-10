La preciosa declaración de amor de Sergio Ramos a Pilar Rubio por su santo

Sergio Ramos es un romántico empedernido, y pese a su imagen de chico duro con su barba y sus tatuajes, no duda en sacar, cada vez más a menudo, su lado más tierno con Pilar Rubio, con la que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Disfrutando al máximo del pequeño Máximo Adriano, que nació hace dos meses y medio y que ha llegado para completar la preciosa familia que han formado con Sergio Jr, Marco y Alejandro, el futbolista del Real Madrid ha dedicado una preciosa declaración de amor a su mujer con motivo del día de su santo, el día del Pilar, que no han podido celebrar por encontrarse concentrado con la Selección Española.



"No se trata solo de felicitar el santo, sino de felicitar vida y agradecer amor. Gracias, mi vida @pilarrubio_oficial, por ser tú, ser conmigo y ser con nuestra familia. Te quiero con locura". Unas palabras que demuestran lo enamorado que está Sergio Ramos de la madre de sus hijos, que, emocionada, no ha tardado en contestarle con unas preciosas palabras: "Muchísimas gracias mi amor. Los pequeños detalles, las miradas, las caricias y los gestos son los que hacen grande el amor. Te echamos muchísimo de menos. Te quiero".