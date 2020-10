Bisbal y Rosana presentan a su hija

"Bienvenida al mundo, Bianca Bisbal Zanetti". Con estas palabras ha presentado al mundo David Bisbal a su bebé, fruto de su matrimonio con la venezolana Rosanna Zanetti y hermanita de su hijo Matteo, el primer hijo de la pareja, que nació en abril del año pasado, y también de Ella, de 10 años, la hija que el cantante tuvo con su exmujer Elena Tablada.

Durante la madrugada del lunes el cantante almeriense compartió la feliz noticia con sus seguidores en sus redes sociales junto a dos instantáneas de las primeras horas del bebé. "Estamos muy felices y emocionados con nuestra pequeña. Tanto Rosanna como nuestra pequeña Bianca están muy bien. ¡Gracias a todos por el cariño! Os queremos", escribía el andaluz junto a las imágenes tomadas en el hospital.

El pasado mayo David Bisbal Rosanna Zanetti, pareja desde el 2016, cuando los presentó un amigo en común, daban la noticia. El cantante almeriense, de 41 años, y la actriz y modelo, de 32, revelaban a través de sus redes que esperaban su segundo hijo. Desde que anunció su embarazo, Rosanna Zanetti ha ido mostrado, a través de Instagram, cómo ha avanzado su gestación, con diferentes posados sola o con su marido. Un embarazo muy diferente al de su primer hijo. "Con Matteo no me afectó nada el humor, pero en este sí. Estoy menos tolerante, pero lo bueno es que soy consciente y he podido manejarlo", afirmó.