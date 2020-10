José Luis Moreno reúne a viejas glorias

El ventrílocuo y productor José Luis Moreno, de 73 años, reapareció ayer en Madrid junto a un trío de grandes con mucho pasado en Hollywood, las actrices Joan Collins, Jane Seymour y Denise Richards, para presentar la serie Glow & Darkness (Resplandor y oscuridad), ambientada en el siglo XII. Se trata de una superproducción con multitud de actores y mucho dinero en danza, y aunque todavía no se sabe qué plataforma la emitirá, nada de eso arredra a su director: "Estamos en un momento difícil, pero hemos sobrevivido. Intentamos que esta presentación sea en estos momentos tan duros, de tanta ruina y tanto paro, un soplo de aire fresco. Hay que seguir luchando", aseguró Moreno.

El padre de Rockefeller, Monchito o Macario, calificó de "hito" tener juntas a Collins (87 años), Seymour (69) y Richards (49), a las que calificó de "tremendas profesionales". "Pueden repetir 200 veces las tomas que no se cansan. Están llenas de pasión y de amor por su trabajo y eso las hace mucho más grandes que su nombre", precisó Moreno. "Esto es un regalo que me han hecho el cielo y ellas aceptando el papel", apuntó, resaltando que trabajar con ese elenco "es un regalo que compensa una parte de las dificultades por ela pandemia de Covid-19".

Por su parte, Joan Collins aseguró que se ha encontrado con una España "maravillosa" y un equipo "formidable". Sobre su personaje, Adelaida de Saboya, resaltó su fortaleza. "Ahora se habla mucho de los derechos y de la importancia de la mujer, pero Adelaida de Saboya ya exigió que la trataran con igualdad o no se casaba". La actriz británica aseguró que su miedo no era estar a la altura, sino "el miedo" de trabajar con el Covid-19.

Jane Seymour, que encarna a Leonor de Aquitania, aseguró que están rodando de una forma "segura". "Me encanta mi personaje, lo conocía perfectamente y era una oportunidad maravillosa para interpretarlo". Y añadió: "Me encanta rodar en España, he estado muchas veces aquí, de vacaciones en Almería. Ya ni me acuerdo de la cantidad de cosas que he hecho en España". Por último, Denise Richards interpreta a la condesa de Champaña.

El estreno de Glow & Darkness está previsto para enero. Son 45 episodios de 45 minutos, divididos en cuatro temporadas. "Hemos dado el pequeño paso adelante de hacerla en inglés. La serie está llena de amor, de talento y de arte", celebró Moreno. Rodada en seis países (España, Inglaterra, Francia, Alemania, Marruecos y Turquía), participan más de 150 actores principales, de los cuales más de 60 son españoles, además de 300 secundarios y 5.000 extras. Basada en una idea de Alejandro Guillermo Roemmers, cuenta las historias entrelazadas de personajes históricos como Ricardo Corazón de León, Francisco de Asís y Leonor de Aquitania, entre otros.