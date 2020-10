El polémico debut como actriz de Gloria Camila en una serie de Televisión Española

| El debut como actriz de Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, sigue levantando ampollas. Después de que varias intérpretes la criticaran en Sálvame por haber fichado por una serie de TVE sin haberse preparado para ello, la exconcursante de Supervivientes defiende en las redes sociales. "Me paso por aquí porque lo que se lleva muchos días diciendo ya se puede confirmar. Se me ha dado la oportunidad, obviamente pasando castings, que no quiero que nadie se lo tome a malas, de hacer una serie con TVE que es una cadena que me parece maravillosa, con una serie que me parece increíble la trama y la historia", dice en Instagram. La serie, Dos vidas, llegará a TVE en los próximos meses.

"Estoy supercontenta. Estoy aprendiendo muchísimo, tengo unos compañeros maravillosos y espero que os guste. Dar las gracias a todos los que confían y creen en mí. Voy a dar un 100% y a la vez voy a estudiar un máster", añade la actriz, de 24 años, intentando acallar a los que la consideran una intrusa en la interpretación.En los últimos días, la exnovia de Kiko Jiménez ha sido el centro de atención en programas como Sálvame, donde varias actrices han mostrado su disconformidad con su fichaje al no haberse formado como actriz.