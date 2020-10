Kidman: "No voy a dejar a mis hijas estar en Instagram"

| Nicole Kidman siempre ha dado la imagen de ser una madre severa. Ahora, una vez más ha demostrado que lo es de verdad. Esta semana, la actriz ha revelado que ha prohibido a sus hijas pequeñas, Faith Margaret, de 9 años, y Sunday Rose, de 12, que abran una cuenta en la red social Instagram.

La intérprete, de 53 años, lo ha dejado claro en una entrevista con el programa Loose Women, donde participó para promocionar The Undoing, su nueva serie para HBO en la que comparte plató con Hugh Grant. "Reconozco que no soy ninguna experta en tecnología. Es muy difícil para mí monitorear todo lo que hacen con ella, estar atenta a lo que podrían publicar o no" explica.

"Así que no, no voy a dejar a mis hijas estar en Instagram. Tengo una de 12 años que ahora mismo está descubriendo ese mundo y quiere meterse de lleno. Y estamos en una continua pelea al respecto, ella pidiéndome permiso para abrir una cuenta, y yo diciéndole que no", apunta la actriz.