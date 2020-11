La actriz Brigitte Bardot revela que intentó suicidarse cuando tenía 16 años

Brigitte Bardot reedita sus memorias 25 años después de la primera edición con una confesión que pone los pelos de punta: intentó suicidarse con 16 años. "Mis padres me prohibieron ver a Vadim, mi novio, y decidí meter mi cabeza en el horno", confiesa en una entrevista a Paris Match. "Cuando era muy joven me dije que esta vida no valía la pena si debíamos sufrir. Entonces el suicidio se convirtió en mi vía de escape", admite Bardot, que celebra no haberlo logrado porque de lo contrario no hubiera ayudado a los animales.

El icono sexual de los 60 fundó en 1986 una asociación de protección a los animales declarada de utilidad pública. "Creo que el coronavirus está siendo una buena salida al crecimiento descontrolado de la demografía mundial que nosotros no podemos controlar", sentencia.