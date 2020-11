Álex de la Iglesia: "Las plataformas ayudan a que el audiovisual viva una edad de oro"

El cineasta Álex de la Iglesia considera que el audiovisual vive su particular "edad de oro" y esto se debe en gran parte al auge de las plataformas de streaming, a las que defiende y en donde en solo unos días estrenará su serie 30 monedas (en HBO). "Por supuesto que quiero que los cines sobrevivan y estoy absolutamente de acuerdo con todos los que quieren mantener las salas. Pero eso no significa que no piense que en este momento existen otras ventanas y que crea que las plataformas han ayudado a que el audiovisual esté viviendo una auténtica edad de oro", argumenta sobre la carta firmada por representantes del cine español como Almodóvar, Trueba o Bayona en la que reclaman al Gobierno un "plan de supervivencia" para las salas.