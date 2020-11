Mar Torres, sobre Froilán: "Le adoro y le quiero"

| "Me llevo estupendamente con él, le quiero con locura, sigue siendo mi... le adoro y le quiero, sigo teniéndolo al lado mío en el pupitre y todo. Hasta hoy me ha llamado". Así se expresó la exnovia de Froilán sobre el sobrino de Felipe VI, sobre quien fue muy cauta a la hora de opinar acerca de las críticas que ha recibido el joven por incumplir las medidas anticovid: "Lo de sin mascarilla, ante eso, qué te puedo decir. Me pidió por favor que hablara de eso pero no voy a hablar", aseguró.