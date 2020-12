La muerte de Diego Armando Maradona ha convertido al Viajes Interrías en el equipo femenino más solicitado a nivel mundial a lo largo de la última semana. El motivo hay que encontrarlo en Paula Dapena, la jugadora que se negó a respetar el minuto de silencio al considerado por muchos el mejor jugador de la historia.

Sucedió el pasado fin de semana en Abegondo. Allí jugaba el Viajes Interrías un amistoso con el Deportivo, equipo de Primera División. Cuando las dos formaciones se disponían a cumplir el simbólico homenaje, Paula Dapena optó por sentarse sobre el césped dando la espalda al reconocimiento al argentino.

Acerca de que le llevó a realizar ese gesto, la futbolista pontevedresa lo tiene muy claro. Como ella misma señala, “me parece una total hipocresía como mujer respetar a quien no ha respetado a las mujeres en vida con actos totalmente machistas. Además, no se hizo minuto de silencio por el 25-N, el Día Mundial contra la violencia machista y me parece totalmente incongruente. Maradona fue un gran jugador de fútbol con una habilidad y una calidad increíbles, pero fuera de un campo de fútbol, a mi entender, su conducta no la comparto”.

Aquello que surgió de manera espontánea se ha convertido en todo un torrente mundial de admiración que ha convertido a Paula Dapena en todo un referente de la defensa de los derechos de la mujer. “Me han llegados miles de mensajes por redes sociales, tantos que las aplicaciones se me colapsan continuamente. Aún no he procesado tanta repercusión, pero, la verdad, es que lo volvería a hacer una y mil veces más. Ojalá sirva para que las mujeres dejemos de tener miedo para alzar la voz y exigir nuestros derechos”.

Tal ha sido la trascendencia de la postura de la futbolista, que su propio club se ha visto totalmente desbordado estructuralmente por las ingentes solicitudes de la camiseta personalizada de Paula Dapena en el Viajes Interrías con su nombre y su número 6 a la espalda. Enrique Rodríguez, presidente de la entidad, reconoce que “llevamos cerca de 50 pedidos de camisetas que han llegado de todo el mundo. Nos la han pedido de Estados Unidos, Francia e incluso Argentina. También de ciudades como Barcelona o Sevilla en las que también jugó Maradona”.