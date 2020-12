Al final hubo sorpresa en Mask singer. La actriz Paz Vega fue la ganadora del programa de Antena 3 y última desenmascarada de la noche, sorprendiendo a los cuatro investigadores, que no atinaron con su identidad. Justo antes, ya habían mostrado sus caras Caniche (Genoveva Casanova), Camaleón (Toni Cantó) y Cuervo (Jorge Lorenzo). “No soy Velencoso, pero... No hay prisa por encontrar la cuerva. Siempre he cantado bastante bien, cuando iba de viaje a Japón me iba de karaoke y me llevaba algunos miembros del equipo y cantábamos. Con los fans, en las fiestas que hago con ellos igual. Si me aparece una oportunidad para cantar, la aprovecho”, confesó el ganador del Mundial de MotoGP. Otra de las máscaras que más quebraderos de cabeza le han dado a los miembros del jurado es la del Camaleón. Javier Calvo, Malú y José Mota apostaban por Dabiz Muñoz, mientras que Javier Ambrossi estaba completamente seguro de que sería Maxi Iglesias. Todos se quedaron muy sorprendidos porque se trataba de Toni Cantó: “No habéis dado una”, comentó, antes de mandarle un mensaje a Malú, ya que parece ser que hace unos días estuvo con Albert Rivera: “Estuve hace unas semanas y no dije ni pío”. El actor confesó que se lo había pasado “genial” .