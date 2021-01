“Ha llegado el Coronavirus a casa” empezaba diciendo María Castro en sus stories de su perfil de Instagram. Y es que la actriz ha desvelado por primera vez en sus redes sociales que ella y su marido están contagiados de Covid. Y es que muchos seguidores se han empezado a preguntar por qué había desaparecido de redes sociales estos días y sin lugar a dudas ha confesado que el motivo es porque está guardando la cuarentena tras haber dado positivo en COVID.

“Empezáis a preguntaros por qué estos días no pongo mis recetas y manualidades, y estoy un poco más aislada. Es porque el coronavirus ha llegado a mi casa, estamos José y yo contagiados. Nos hemos protegido pero estamos en medio de una pandemia mundial. Estamos pasándolo como se puede, ventilando mucho, con mascarilla en casa, durmiendo separados...” , ha confesado en sus stories de Instagram.

La última publicación de María es una fotografía en la que podemos ver a la actriz sonreír ante la obra de arte que hicieron sus vecinos después de la nevada: “Lo bueno q tiene madrugar, es q eres de las primeritas en descubrir EL PEAZO IGLÚ que han hecho anoche tus “vecinitos “ en la urba! FLIPO! Va a ser cierto eso de que en tiempos de pandemia, y necesidad... (en este caso de no aburrirse sin cole) se agudiza el ingenio...!!! No sé si se percibe lo grande que es... pero ahí dentro cabe una familia entera de Inuits! Viva ESTA NUESTRA comunidad!”. Fue el 4 de octubre cuando María Castro y José Manuel Villalba salían del hospital tras haber dado la bienvenida a su segunda hija. Y es que los dos tortolitos tienen la familia que siempre han soñado y lo cierto es que ahora están más preocupados que nunca no solo por la salud de sus dos hijas, sino por la de sus padres.