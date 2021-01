Tan solo hace una semana que trascendió que Isabel Díaz Ayuso había roto su relación con Jairo Alonso, el estilista con el que ha compartido su vida y su vivienda desde el 2016 (aunque parece ser que la pareja se había deshecho un par de meses antes), tras divorciarse de su (misterioso) primer y único marido, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a ser noticia y portada. En este caso del número de febrero de la edición española de la revista Vanity Fair.

Vestida de Alexander McQueen por MyTheresa y salones de Mascaró, Ayuso responde a cuestiones de su vida pública, en la política, pero también a cuestiones privadas, como su relación con la prensa, su entonces pareja —la entrevista se realizó el pasado 19 de diciembre— y sobre la maternidad. Para abrir boca, defiende a capa y espada que está en el lugar en el que quiere, que no se plantea el salto a la contienda nacional, y que no pretende ocupar su actual despacho más de ocho años.

Pero vamos por partes. Sobre su no muy buena relación con la prensa, la política, de 42 años, opina que ha tenido “muchísimas campañas de descrédito”. Según ella, no ha sido aceptada “como político” desde que llegó a la primera línea y fue elegida para presidir la capital de España. “Han minusvalorado mi currículum. Siempre me intentan emparentar con alguien: que si soy hija política de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez. En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida. Siempre”, asegura la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

Otro tema que la persigue es su gestión en estos meses de pandemia, “el momento más duro de la democracia”. A su juicio, “hemos hecho lo que hemos podido”, sostiene la presidenta.

“Siempre piensas que se podría haber hecho más... pero cuando repaso la lista de cosas, creo que se ha realizado una gestión mucho mejor de lo que los ciudadanos pueden ver porque las campañas en contra han sido insólitas. Insisto: abrir un hospital público nunca puede ser una mala noticia y sin embargo llevamos dos meses defendiéndolo”, defiende en la referida revista.

“No” advenediza

Sobre lo que muchos han calificado como un fulgurante ascenso, Isabel Díaz Ayuso recuerda que no es ninguna advenediza, pues lleva 16 años en política. “Existe una nueva hornada de políticos. Pero creo que ha habido ascensos muchísimo más llamativos que el mío, como el del presidente del gobierno, el vicepresidente o la ministra de Igualdad”, dice al respecto.

En el pasado diciembre, cuando fue entrevistada por su vida personal y por el peluquero Jairo Alonso, entonces no se había hecho pública su ruptura, explicó sucintamente que se conocían “de adolescentes, de salir y verlo por ahí”. Admite asimismo durante la entrevista que no le gusta hablar “del mundo sentimental”.

“Nunca lo he hecho. Me he definido siempre como una mujer muy independiente que ha salido adelante por sí misma. No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido”, reconoce la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en Vanity Fair detalla más cuestiones sobre su vida personal.