La actriz estadounidense Cicely Tyson, ganadora del Oscar Honorífico en 2018 y nominada por la Academia de Hollywood por su papel en la película Sounder (1972), ha muerto a los 96 años. Divorciada de la leyenda del jazz Miles Davis, quien falleció en 1991, participó en multitud de películas, con Tomates verdes fritos y Criadas y señoras entre los títulos más aclamados de su filmografía. Esta misma semana se publicaron en Estados Unidos sus memorias, con el título Just As I Am.