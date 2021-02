El guitarrista británico Hilton Valentine, miembro fundador del grupo The Animals y autor del memorable arpegio de apertura de la versión que hicieron del clásico The house of the rising sun, murió el viernes a la edad de 77 años, según informó su sello ABKCO Music, en un comunicado en el que destacó que el músico fue un “pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante décadas”. No han trascendido las causas de su fallecimiento.

Nacido el 21 de mayo de 1943 en North Shields (noreste de Inglaterra), Hilton Valentine fundó The Animals en 1963 con el cantante Eric Burdon, el bajista Chas Chandler, el teclista Alan Price y el baterista John Steel. El grupo se hizo mundialmente famoso en 1964 con su versión de la balada tradicional The house of the rising sun, que permaneció durante varias semanas en lo más alto del hit parade del Reino Unido y de Estados Unidos.

Después de dejar el grupo en 1966, Hilton Valentine grabó un álbum en solitario, All in your head. Antes, Valentine había dejado su firma en otros grandes hits de The Animals como Don’t let me be misunderstood, It’s my life o We gotta get out of this place.

“¡La introducción de Rising sun nunca volverá a sonar igual!... Rock at peace”, se lamentó el líder del grupo Eric Burdon en su cuenta de Instagram.

La banda encabezada por Eric Burdon fue una de las principales referencias a mediados de la década de los 60 gracias a su rock pasado por el tamiz del folk y del blues. En buena parte esa fama se la dio su versión de The house of the rising sun.

La guitarra con la que Valentine tocó ese arpegio, una Gretsch de Tennessee que compró en 1962, también ha pasado a la historia gracias al vídeo musical que acompañó la canción, que encabezó las listas de éxitos en medio mundo.

Valentine, huérfano desde los 16 años, canalizó su desbordante energía primero en el grupo de skiffle The Heppers, y posteriormente en los roqueros Wildcats, donde se hizo conocido por rodar sobre el suelo mientras tocaba la guitarra.

Fue precisamente esa actitud salvaje la que le permitió unirse a los 20 años a los Animals, el grupo que pergeñaba Burdon junto al bajista Chas Chandler y el organista Alan Price, y al que posteriormente se unió John Steel, a la batería.

“Lo que hizo realmente de los Animals un grupo de rock fue Hilton, porque no creo que ese elemento roquero estuviese en la banda hasta que lo encontramos. No sólo tocaba rock ‘n’ roll, sino que tenía el aspecto. Era un tipo con una melena grasa peinada hacia atrás, chupa de cuero barata, zapatos de punta, tejanos negros y una sonrisa en la cara”, dijo Burdon en una entrevista reciente.