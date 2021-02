Shuarma e Iván Ferreiro, dos de las voces más reconocibles y con mayor credibilidad del panorama nacional, se unen para lanzar Quiero y quiero, el tercer adelanto del nuevo disco en solitario de artista catalán. Como una energía arrolladora, inquietante incluso en algunos momento, el tema habla de la desmesurada ambición, la falta de humildad y la ceguera que provoca el ombliguismo.

Con este tema, Shuarma desvela una pista más de lo que será su nuevo disco en solitario, Trazos, que se lanzará a principios del próximo mes de abril. La preventa física del álbum ya está disponible y entre los que lo adquieran ahora recibirán el disco firmado personalmente por el propio artista acompañado de unas láminas muy especiales. Según explica el cantante catalán, el disco “se llama así, porque en él encontrarás las ideas en proceso, trozos de canciones, algunas acabadas, primeras tomas, voces sin afinar, arreglos improvisados, canciones tocadas por primera vez, grabaciones con el móvil, ruidos accidentales”.

El músico añade que no ha retocado nada “porque no importa tanto el resultado como el proceso en sí mismo”. “No buscaba algo bello, sino algo auténtico y real”, sentencia. Y expresa su esperanza de que el disco “estimule” la imaginación de los oyentes y que escuchen “arreglos que no suenan”.