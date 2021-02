La balada Voy a quedarme será la canción que Blas Cantó interpretará el próximo 22 de mayo en la final de Eurovisión 2021 en representación de España, según decidió el sábado el público de RTVE con un 58% de los votos en la gala para elegir el tema que se emitió en directo. El veredicto de los eurofans, sin el diagnóstico esta vez de un jurado profesional como complemento, se desveló en el programa Destino Eurovisión de La 1, en el que el artista interpretó tanto este tema como Memoria, el otro corte candidato, además de cantar a dúo con invitados como Vanesa Martín, Andrés Suárez, Pastora Soler, Edurne o Cepeda.

Con el inicio en penumbra y a capella, Cantó interpretó Voy a quedarme, respaldado por la efectista escenografía diseñada por el holandés Marvin Dietmann, el mismo que se encargó de la actuación ganadora de Conchita Wurst en Eurovisión 2014 y que planificará la propuesta española de la gran final.

“Tiene todos los registros que existen en mí”, dijo del tema oficial de España su intérprete, que ha sido también responsable de su composición junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega Dangelo y Dan Hammond.

Sobre su creación, Cantó explicó que la hizo en mayo, durante el confinamiento en casa de su madre en Murcia, en un momento especialmente doloroso, tras pasar además un episodio de ansiedad que le animaba a quedarse en cama todo el día.“Estaba perdiendo a mi padre. Tenía tantas cosas que decir... Esa canción me hizo llorar mucho”, relató Cantó, que hizo tres versiones de la letra para “sacar de dentro todo lo sufrido”.

En noviembre tocó grabarla en Madrid, justo cuando quien se moría era su abuela por COVID. “No podía cantarla sin emocionarme, pero ahora me siento fuerte, porque es un ‘voy a quedarme yo aquí’ y no tanto un pedirte que te quedes tú, aunque estás, da igual que no sea físicamente”, señala.