Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo protagonizaron un momento de tensión en El programa de Ana Rosa por un tema relacionado con el acento gallego. La presentadora que suele sustituir a Quintana cuando se ausenta le espetó que “los gallegos no somos tontos”, molesta por la risa de Ana Rosa al hablar de una estafadora que ponía acento de su tierra, Galicia. “Estás descojonada, pues a mí no me hace ni pizca de gracia. De hecho me indigna profundamente”, le dijo Pardo a Ana Rosa Quintana después de que esta se riese del acento gallego.

Mientras Patricia Pardo manifestaba su malestar y aseguraba estar “harta de que utilicen el acento gallego para hacernos parecer más ingenuos o más cándidos”, Ana Rosa no podía dejar de reírse. Pero, al ver que a su compañera le parecía mal, no dudó en pedirle perdón: “Es que me ha hecho mucha gracia”, se justificó la popular presentadora.