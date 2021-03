El jueves saltaban todas las alarmas cuando se daba a conocer que la presentadora y actriz Paz Padilla era positivo en coronavirus. La humorista hablaba con todos sus seguidores horas después y aseguraba que se había encerrado en la parte de abajo de su casa, para no tener contacto con su hija y los demás convivientes, y que se encontraba fenomenal. Ayer, Paz colgó de nuevo unos stories en los que aseguraba que de momento no tiene cansancio, ni fiebre, ni ha perdido el olfato y el gusto.“Sigo encerrada y no tengo fiebre, la saturación la tengo al 99, tengo olfato y gusto, no me duele nada, me voy echando colonia para ver si he perdido el olfato. Tengo apetito, pero un poquito menos. Estoy tranquila, por ahora cruzo los dedos”, precisó. Además, colgó una foto con su difunto marido en la playa y con un mensaje: “Sé que me estás cuidando, te quiero”.