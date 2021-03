Pocos días después de la emisión de los dos primeros capítulos de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viviendo, y después del huracán mediático sobre sus demoledoras declaraciones en las que confesaba haber sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su ex —que provocaron la expulsión fulminante de Antonio David Flores de todos los programas de Mediaset—, el exmarido de Rocío Carrasco habla por primera vez en la revista Diez Minutos, donde asegura que él no le ha tocado “ni un pelo” y que la va a “denunciar y llevar a un juzgado” por sus palabras en el documental.

“En una ocasión la cosa pasó a mayores. Me dio un tirón de pelo que me tiró para abajo y me dio con la cabeza en la mesa. Se me pasó por la cabeza irme o ‘me levanto y le reviento’, pero no hice ninguna de las dos cosas”, contó Carrasco entre otras experiencias. También relató por qué la relación con sus hijos está rota.

El exguardia civil y excolaborador de Sálvame ha negado la mayor y anuncia en la revista que emprenderá acciones legales contra la madre de sus hijos, Rocío y David. Tras ser despedido de la cadena de Vasile, Antonio David explica en Diez Minutos que “está tranquilo” y tanto él como su abogado, Iván Hernández, emprenderán acciones legales. “Vamos a iniciar las acciones oportunas”, informó el abogado.

En El programa de Ana Rosa, Hernández aseguró ayer que no hay “indicios de criminalidad” contra su defendido y avisó que tomarían medidas legales contra “el responsable que haya realizado la aportación de las pruebas incompletas y que ha ocultado en ese reportaje todo los que los jueces sí han visto, examinado y juzgado”. Además, acusó de haber mostrado los informes del intento de suicidio de Rocío, el pasado 5 de agosto, tapados y sesgados. “Ha habido seis resoluciones, han intervenido tres juezas y cuatro jueces. Ellos han podido ver todas las pruebas. No se puede hacer un juicio social. No se puede haber señalado, tachado y condenado a Antonio David Flores fuera de la justicia”, declaró el abogado en televisión.

“Quiero que quede claro: mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo”, explica en la revista. “Anímicamente me encuentro mal, pero tranquilo porque donde tuve que hablar hablé”, confesó el malagueño, afectado porque no se está respetando la presunción de inocencia en su caso. “He vuelto a perder mi trabajo”, se queja muy afectado. Sin embargo, si algo tiene claro Antonio David es que “no soy la persona que se describe en el documental” y, por lo tanto, “llegado el momento hablaré”.