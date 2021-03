El actor Orlando Bloom habló abiertamente sobre su vida sexual con su pareja, la cantante, Katy Perry. El actor, de 44 años de edad, ha concedido una entrevista al rotativo The Guardian y dejó atónitos a sus miles de fans. “¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?”, le preguntó el periodista. Igual de contundente fue la contestación del intérprete: “No las suficientes, que yo querría” y rápidamente añadió, que el principal motivo es que el matrimonio tiene otras prioridades desde que nació su primera hija en común, Daisy Love, en agosto de 2020.

No es la primera vez que Bloom habla sin reparos de sus intimidades. De hecho, hace un año reconoció en una entrevista en Sunday Times que antes de conocer a la artista californiana, tenía “demasiada actividad”, algo que le repercutió a la hora de tener relaciones duraderas con mujeres. Por eso, y aconsejado por un amigo, decidió reducir sus relaciones esporádicas. Tanto que llegó a estar más de medio año sin tener sexo. “Fue una locura. No creo que sea saludable, no creo que fuera aconsejable. Hay que mantener el movimiento ahí abajo”, bromeó.

Por otro lado, a lo largo de la reciente a entrevista con el diario británico, el protagonista de Firework confesó también quién es el amor de su vida: “Mi hijo, Flynn (fruto de su relación con Miranda Kerr), mi hija, Daisy Dove, mi perro llamado Mighty y luego, por supuesto, mi prometida”.