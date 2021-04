“Lloré durante dos semanas”, asegura Britney Spears que hizo tras ver (y no al completo) el documental elaborado por el diario The New York Times sobre su carrera y sus continuos altibajos. En una publicación en su Instagram poco habitual para la estrella del pop, que desde hace años no habla de su vida privada, la intérprete de Misisipí, de 39 años, se ha referido a lo que muestra Framing Britney.

“¡He sido observada y juzgada realmente toda mi vida! ¡Por mi cordura necesito bailar a Steven Tyler cada noche de mi vida para sentirme salvaje y humana y viva!”, dice haciendo referencia al vídeo, en el que aparece bailando al ritmo de Crazy de Aerosmith. “Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo con tu verdadera vulnerabilidad porque siempre he sido tan juzgada... insultada... y avergonzada por los medios de comunicación... y lo sigo siendo hasta hoy”, señala la joven intérprete.