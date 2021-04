Fieles a su esencia y con la intención de aupar las ventas, la firma Andres Sarda ha inaugurado la pasarela madrileña Mercedes-Benz Fashion Week con una colección de lencería con sabor a cabaré, mientras que los diseñadores Roberto Verino y Manuel García Madrid han apostado por prendas actuales que perduren en el tiempo.

“Resistir y vender” es el objetivo de estas tres firmas que se reinventan y se adaptan a los nuevos tiempos y deseos del público, como se ha visto en la presentación de sus colecciones mediante vídeos y también performance.

Andrés Sarda caldeó los infinitos metros de hormigón de Ifema con una colección desinhibida que ayudó a animar el ambiente mermado por la escasa afluencia de público para cumplir las medidas de seguridad. Finalmente la situación sanitaria ha permitido que la pasarela se celebre en un formato híbrido, como en la edición anterior. Enric Auquer, ganador del Goya revelación 2019, y Lali Espósito de la serie Sky Rojo de Netflix, son los protagonistas del fashion film Who is she?, bajo la dirección del fotógrafo y cineasta Eugenio Recuenco. “Ha sido una experiencia muy bonita, diferente y estresante”, comentó Sarda, quien propone un canto a “la alegría, a la vida, una celebración con la esperanza de liberarnos de la pandemia”.

Antes, en la calle Serrano, Roberto Verino presentó su nueva colección con un filme en el que defiende una moda funcional y sostenible, que invita a reflexionar sobre el impulso de las compras: “Calidad en lugar de cantidad”. Ante esta crisis sanitaria se muestra ilusionado, “de esta vamos a salir”, dijo a Efe Roberto Verino (Verín, 1945), orgulloso de tener “genes guerreros”.

Con esta última colección reivindica una moda que “perdure en el tiempo”, además de armarios inteligentes y piezas emocionales que atesoren “recuerdos bonitos, días felices que deben ser la mayoría, no solo unos días en un paraje idílico”. Desde hace tiempo se ha dado importancia al concepto de la comodidad, pero este último año más: “Ahora el consumidor quiere tejidos naturales, materias de calidad”, añadió Verino, quien espera que la sociedad no tenga memoria de pez y valore la naturaleza, los sabores, los colores, los olores, “en definitiva la calidad”. Verino está convencido de que la moda genera ganas de disfrutar, “además de hacer sentir bien a las personas” y bajo ese concepto ha creado una colección para mujer y hombre.

Investigando nuevas formas y conceptos estéticos, la firma García Madrid ha presentado por su parte su propuesta para el próximo otoño-invierno 2020-2021 en la que combina la sastrería tradicional y artesanal con el universo “más urbano y deportivo”, dijo su director creativo Manuel García Madrid.

Lo que se traduce en chaquetas, cazadoras, pantalones con el talle más alto y detalles deportivos como las gomas en la cintura, piezas con las que busca libertad de movimientos, cercanía e independencia. Fernando Claro y Otrura fueron otras de las marcas que ayer se exhibieron en esta pasarela.