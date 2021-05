Charles Grodin, actor protagonista de comedias como El rompecorazones y las dos primeras entregas de la canina saga de comedias Beethoven, murió a los 86 años. El intérprete falleció el martes en su hogar de Wilton, Connecticut (Estados Unidos) a causa de un cáncer, según informó su familia a diversos medios.

Nacido en Pensilvania el 21 de abril de 1935, la camaleónica carrera de Grodin arrancó en la gran pantalla con un pequeño papel en la cinta de terror de 1968 La semilla del diablo de Roman Polanski hasta alcanzar el estatus de protagonista cuatro años después en El rompecorazones, comedia que protagonizó junto a Cybill Shepherd y por la que consiguió su única nominación a los Globos de Oro.

También trabajó en King Kong (1976), en El cielo puede esperar (1978) junto a Warren Beatty y en La mujer de rojo (1984). En 1988 protagonizó junto a Robert De Niro la comedia Huida a medianoche, pero sin duda alguna su trabajo más exitoso y popular fue como el padre de familia que no quiere encargarse del perro en las dos primeras entregas de la saga familiar Beethoven estrenadas en 1992 y 1993. Ese mismo año participó también en la comedia Dave, presidente por un día protagoniza por Kevin Kline.

Sobre las tablas de Broadway actuó junto a Ellen Burstyn en Same Time, Next Year, y luego se convirtió en colaborador habitual de los late-shows presentados por Johnny Carson y David Letterman antes de lanzar su propio programa de entrevistas de CNBC. En sus últimos años en activo trabajó junto a Al Pacino en La sombra del actor (2014) y Ben Stiller en Mientras seamos jóvenes (2014). Su último trabajo en la gran pantalla data de 2017 en The Private Life of a Modern Woman, un drama protagonizado por Sienna Miller y Alec Baldwin.