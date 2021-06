El Festival de Cine de Málaga calibra sus focos. Hoy comienza su nueva edición en la que, un año más, habrá diversa presencia gallega. Oliver Laxe recogerá el Premio Málaga Talent; se podrá ver al actor coruñés Nancho Novo en el filme Hombre muerto no sabe vivir; y se estrenarán los cortos documentales Augas Abisais de Xacio Baño más A comuñón da miña prima, de Brandón Cerviño. De nuevo, por el COVID, no habrá alfombra roja pero dos jóvenes promesas gallegas de la interpretación —David Rodríguez y Javier Casellas— se convertirán en protagonistas del Festival. Viajarán estos días a la ciudad andaluza para la première de Live is life.

Su director, el también gallego Dani de la Torre acudirá con su troupe a Málaga este fin de semana. El adolescente Javier Casellas confiesa que se le hará “un poco raro” posar ante los flashes. “Nunca me vi estando en la alfombra roja. Creo que va a marcar un antes y un después en mi vida” , explica el joven que este mes cumple 17 años. En la película, se narra el reencuentro en Galicia de varios amigos de la comunidad y procedentes de Madrid o Barcelona que en la noche de San Juan se enfrentan a una aventura: buscar una flor mágica para un conjuro que les proteja, especialmente a uno de ellos.