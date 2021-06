La cara de Jorge Ponce ya preside Linares Rivas. Tal y como prometió en su sección en La Resistencia, para compensar todas las “faltadas” que había hecho a las provincias de España, cedió su imagen para que una provincia, la elegida, A Coruña, la usase con fines promocionales en una valla. Y ayer, sobre las siete de la tarde, ya estaba todo preparado. Estaban los gaiteiros de Donaire, también la pulpeira de Melide con los pulpos, los platos de madera, el pan y el vino a punto para entrar en falso directo en el programa de David Broncano, también la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, y el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín Fernández Formoso, que participaron en el acto.

El ente provincial entró enseguida al trapo en redes sociales cuando Ponce hizo el ofrecimiento de poner su cara para promocionar A Coruña y diseñó varios modelos de cartel. Desde ayer por la tarde, el de la Torre de Hércules con la leyenda Este é o único parvo ao que non lle gusta A Coruña luce en Linares Rivas, aunque no será el único que se podrá ver en la ciudad, porque habrá otras dos más.

Ponce destapó la gran valla, hizo como que bailaba al compás de las gaitas y tuvo en sus manos las llaves de la ciudad y, en esta visita a A Coruña y tras ver su cara estampada en semejante cartel publicitario, descubrió que, a diferencia de lo que él pensaba, parvo no significa chaval. Antes de la grabación, algunos de los coches que pasaron por la avenida reconocieron al cómico, le pitaron y lo saludaron en plena ruta y muchos de los viandantes se pararon para sacarse una foto con la persona que había insultado a la provincia, pero que venía para redimirse y todos se fueron con su selfie para casa. En la intervención no faltaron las bromas con Vigo y con Santiago. Y es que, aunque Ponce quiera elogiar a una ciudad no puede dejar de faltarle a otra.