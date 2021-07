La novena edición del circuito de espectáculos escénicos y musicales Cultura no Camiño acogerá a más de 240 artistas y formaciones artísticas, y bate su propio récord al llegar a tener 163 ayuntamientos adheridos, lo que supone un incremento del 25% respecto al año pasado y de más del doble en relación con 2019. Además, cuenta con un presupuesto de un millón de euros -—lo que supone un aumento de un 33%— distribuido entre los ayuntamientos participantes para financiar la contratación de los artistas.

La programación, que ya arrancó el pasado 15 de julio con la actuación de Ghazafelhos en A Guarda (Pontevedra), se desarrollará en 43 ayuntamientos de la provincia de A Coruña, que acogerán más de 180 actuaciones, 40 de la de Lugo con 172 funciones ya confirmadas, 45 de la de Ourense con 176 y 35 en la de Pontevedra con cerca de 130. Se celebrarán más de 650 actuaciones al aire libre hasta el próximo 30 de septiembre.

Durante la presentación de Cultura no Camiño en la Cidade da Cultura, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, se refirió a esta iniciativa como un “escaparate privilegiado” y destacó la importante relación que existe entre el desarrollo del tejido cultural y las rutas de peregrinación que funcionan como “arterias capaces de aportar identidad e historia a nuestro pueblo”. “Todos los caminos son una combinación única de tradición y proliferación creativa que transportan a los peregrinos hasta el corazón de Galicia ofreciendo una oferta cultural y variada que contribuye a reforzar la propia experiencia de Camiño”, dijo. Asimismo, incidió en el incentivo económico para la industria cultural que suponen las 3.000 actividades enmarcadas en este Plan de Reactivación Cultural, que hizo que el “compromiso” con la cultura no se abandonara “ni siquiera el año pasado”. En esta línea, el director de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis —empresa patrocinadora del programa—, Antonio Cortés, añadió que “la cultura no debe parar”.

En representación de la escena musical, acudieron el cantautor Xoán Curiel, que apuntó que su función social es la de “motivar a la gente”, y la maga Fani, que destacó la “oportunidad” que supone este circuito para “aproximar la cultura gallega a gente de fuera”.

Las subvenciones recibidas por los ayuntamientos se sitúan en el 80% en el caso de municipios con menos de 20.000 habitantes y en el 60% para los de mayor número de población. En cuanto al tipo de géneros artísticos que se podrán ver, se encuentran el teatro, con más de 220 funciones; la música, con casi 200 conciertos, y la magia, con 100 actuaciones.