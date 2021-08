Isabel Pantoja no está pasando su mejor momento vital. Al menos eso es lo que dicen desde los mentideros de Sálvame o Telecinco. Y eso que el 2 de agosto es una fecha muy señalada en el calendario para la familia Pantoja. Su matriarca, Isabel, cumple años. Son 65 los que alcanzaba la cantante este año y la celebración, la más atípica, estuvo marcada por la ausencia de su familia y amigos, de los que se ha rodeado en años anteriores. Mucho se ha especulado estos días sobre cómo celebraría Isabel Pantoja su 65 cumpleaños tras un año marcado por las disputas familiares y proyectos profesionales que no han convencido a la audiencia. Fue su sobrina Anabel quien desveló en primera persona que no habría celebración este año. "No va a haber fiesta" dijo tajante la colaboradora e influencer. Anteriormente su hija Isa manifestó que solo llamaría a su madre por su cumpleaños.

Pero ahora hay otra fecha marcada en el calendario también este mes de agosto: la vuelta de la tonadillera a los escenarios. Socialité, el programa de Telecinco que cuenta la actualidad rosa del fin de semana, ha destapado un supuesto fraude con las entradas del concierto de Isabel Pantoja. Al parecer la expectación es tal que hay reventas que está forrándose a su costa y que venden las entradas por 12.000 euros nada más y nada menos.

Sálvame pasó ayer y buena parte de su tarde hablando de Isabel Pantoja. Tanto que hasta le enviaron un regalo. Ha sido una sorpresa para todos que han desvelado al principio del programa. El formato de la Fábrica de la Tele ha enviado a Pepi Valladares, la que fuera la asistenta de Isabel Pantoja quién además llegó a contar "lo que pasó en otros cumpleaños en los que llegaba a haber cinco tartas". "Me hacía separar los regalos buenos de los que no. Había poderío", sentenciaba.

Y hoy martes han vuelto sobre el tema con unos audios que han dejado a más de uno sorprendido y que, sobre todo, han hecho que se enfrenten Anabel Pantoja y Carlota Corredera. "En los audios vamos a descubrir lo que pide la Pantoja por su cumpleaños, ¿qué pasa Anabel que eso no te gusta?", le preguntó la presentadora. "El problema es que parece que la Pantoja ha matado a alguien que es la más mala de España", criticó.