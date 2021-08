Abba regresa con nuevas canciones 39 años después

Los millones de fans de Abba están de enhorabuena. El cuarteto sueco acaba de anunciar que publicará cinco nuevas canciones. Las melodías serán las primeras en 39 años de las estrellas de Dancing Queen: Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad. Y no solo eso, el grupo está listo para estrenar un espectáculo de hologramas llamado Abba Voyage, que presentará a sus Abba-tars más jóvenes en el escenario interpretando sus grandes éxitos. Ayer por la mañana la banda sueca puso en marcha la página web Abba Voyage, para pedir a los fans que se registren y participen del nuevo proyecto, al cual se sumarán cinco nuevas canciones.

En 2018 los músicos regresaron al estudio prometiendo componer dos nuevas canciones. Esos temas, I still have faith in you y Don’t shut me down, se fueron retrasando en varias ocasiones, y ahora Abba agradecerá la paciencia de sus seguidores sumando a esos dos temas otros tres que acompañarán a su nuevo espectáculo. Abba Voyage contará con una nueva película de estilo documental, sobre el regreso musical del grupo, y el espectáculo holográfico se realizará en un teatro especialmente diseñado para acogerlo en el este de Londres. El estreno del show será el próximo mayo, según The Sun, al que una fuente cercana a la banda ha asegurado que Bjorn, Benny, Agnetha y Anni-Frid asistirán a la noche del estreno.

El espectáculo contará con los Abba-tars, que actuarán e interactuarán con el público. “Será como dar un paso atrás en el tiempo para los espectadores”, señala la misma fuente. La idea ha cuajado gracias a la asociación de Björn (76 años), Benny (74), Agnetha (71) y Anni-Frid (75) con el cerebro de Pop Idol, Simon Fuller. En realidad, el proyecto comenzó a gestarse en 2016, pero no acabó de tomar cuerpo hasta 2019. Sin embargo la pandemia obstaculizó todos los planes, que ahora por fin podrán ver la luz. “[Fuller] vino a Estocolmo y nos presentó esta idea de que podríamos hacer copias digitales idénticas de nosotros mismos de cierta edad y que esas copias podrían salir de gira y podrían cantar nuestras canciones, ya sabes, y sincronizar los labios. Ya he podido ver algo y es alucinante”, explicó Ulvaeus a la BBC. Dicha filmación tuvo lugar en los Ealing Studios de Londres el año pasado.

Formado en el año 1972, Abba nació de la unión de los compositores Ulvaeus (que tocaba entonces en el grupo Hootenanny Singers) y Andersson (que estuvo antes con The Hep Stars) y las cantantes Faltskog y Lyngstad, que habían logrado el éxito como solistas. Pero su proyecto conjunto eclipsó por completo su trabajo anterior. Tras ganar Eurovisión con Waterloo en 1974, a lo largo de su carrera Abba ha vendido más de 500 millones de discos. Durante su periodo más exitoso, la banda sobrevivió a las rupturas matrimoniales entre Ulvaeus y Fältskog y Lyngstad y Andersson, pero finalmente el grupo terminó en 1983. Sus últimas sesiones de grabación, en 1982, produjeron los éxitos Under attack y The day before you came. Su última actuación fue tres años después, en el programa de televisión This Is Your Life, que honró a su mánager, Stig Anderson.