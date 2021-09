A vixésimo quinta edición dos Premios de Teatro María Casares xa teñen gañadores. Un total de trece espectáculos aspiraban a facerse con algún dos catorce galardóns nos que se dividen os María Casares, organizados pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) coa colaboración de institucións e entidades como son Xunta de Galicia a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), o Concello da Coruña, a Deputación da Coruña, a Fundación AISGE, a Fundación SGAE, o Padroado de Cultura do Concello de Narón e Gadis.

En total, nunha noite moi repartida, nove espectáculos gañaron algún premio. A lingua das bolboretas, de Sarabela Teatro, acadou catro galardóns: espectáculo, dirección (Gonçalo Guerreiro), actor secundario (Fran Lareu) e adaptación-tradución (Fernando Dacosta e Gonçalo Guerreiro). O premio ao mellor espectáculo infantil foi para Os nenos da varíola, de Pérez&Fernández.

Bailar Agora, de Marta Alonso Tejada, acaparou tres galardóns dos Premios de Teatro María Casares ao facerse cos premios de actriz protagonista (Marta Alonso Tejada), iluminación (Laura Iturralde) e dirección (Marta Alonso Tejada ex aequo con Gonçalo Guerreiro). A obra de Incendiaria, Microspectiva dun Marica Millennial, acadou dous premios: actor protagonista (Davide González) e texto orixinal (Vanesa Sotelo e Davide González).

O mozo da última fila, de Redrum Teatro, fíxose co galardón de mellor actriz secundaria (Belén Constenla); 32m2, de Butacazero, levou o apartado de escenografía (Beatriz de Vega), e Dreaming Juliet, de Elefante Elegante, fixo o propio no apartado de vestiario (Diego Valeiras). O Premio, de La Quintana Teatro, obtivo o premio de maquillaxe (Fani Mosqueira) e, por último, A conquista da escola de Madhubai, de Teatro do Atlántico, conquistou a categoría de música orixinal (Vadim Yukhnevich).

Chiqui Pereira e Paula Carballeira dirixiron unha gala que trasladou o público congregado no Teatro Rosalía Castro da Coruña a unha época distópica. Ao longo da cerimonia de entrega, protagonizada por Nuria Sanz, Casilda Alfaro, Alfredo Rodríguez, Alba Bermúdez, Suso Cortegoso e Nelu Vermouth, desenvolvéronse dous grandes fíos argumentais: o vintecinco aniversario dos Premios María Casares e a resistencia das artes escénicas fronte a pandemia.

A música correu a cargo de Nacho Sanz, mentres que a escenografía a deseñou Suso Montero, quen creou un espazo escénico polo que tamén transitaron dramaturgos como Carlos Santiago ou Clara Gayo, que ofreceron senllas colaboracións especiais. Na velada, a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas recolleu o Premio de Honra Marisa Soto, mentres que Evaristo Calvo leu o Manifesto Galego no Día Mundial do Teatro.

O Teatro Rosalía Castro da Coruña acolleu a gala, á que asistiron unhas 300 persoas, cumprindo coas restricións vixentes de capacidade do recinto e cumprindo tamén coas normas de seguridade fronte a COVID. Entre os convidados á gala, estaban a alcaldesa da Coruña, Inés Rey; o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o director da Axencia galega das Industrias Culturais, (Agadic), Jacobo Sutil; o concelleiro de Educación e Memoria Histórica, Jesús Celemín; o concelleiro do Partido Popular, Roberto Luis Coira Andrade; os concelleiros de Marea Atlántica, Iago Martínez e Silvia Caméan; e o concelleiro do BNG, Francisco Jorquera, entre outros convidados asos Premios de Teatro María Casares.