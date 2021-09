El betanceiro Jorge Vázquez celebra su veinte aniversario como diseñador con una colección retrospectiva que ayer presentó dentro de la sección Off de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. En el jardín del hotel Mandarín Oriental Ritz expuso su propuesta para la primavera-verano 2022, una colección de siluetas lánguidas y cortes lenceros, diseños para mujeres burguesas y pijas, “esta es la costura que, precisamente, me ha mantenido en este oficio que tanto amo”, señalaba ayer el modisto.

Tesón, mucho trabajo, ideas claras y perfección en todo lo que hace son los ingredientes de su éxito, además de creer en su trabajo. “Durante años me han dolido etiquetas como diseñador comercial o modisto de pijas y burguesas”, aseguraba antes del desfile. Pero, reconoce que esos adjetivos, en contra de lo que muchos pudieran pensar, no le han hecho daño, al contrario, “me han dado fuerza, me han permitido seguir trabajando”. Y precisamente esa costura le ha convertido en uno de los diseñadores más deseados y favoritos, en el elegido para momentos extraordinarios como bodas y ceremonias. “Me siento muy afortunado de seguir trabajando como diseñador”, dice Vázquez, que lamenta que muchos de los que empezaron con él como Lemoniez, Miguel Palacio o Miriam Ocariz ya no estén en las pasarelas.

Siempre huye de lo estrambótico, “de la vanguardia mal entendida que busca un titular”, prefiere una costura de detalle, bien hecha como el guiño a los años veinte que presentó ayer en el que no faltaron bordados de cristal, plumas coloreadas y tonos tranquilos salpicados con pinceladas en flúor.

Tras la pandemia, considera que la moda de vestir prendas de aire casual y relajadas está cambiando, “las mujeres quieren vestir mejor, más arregladas, sacar su joyas”, añade este coruñés.

Jorge Vázquez, que compagina su firma con ser director creativo de Pertegaz, volverá mañana a Cibeles para precisamente mostrar la nueva colección de esta marca.