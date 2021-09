Willie Garson, conocido por su papel de Stanford Blatch en Sexo en Nueva York, falleció el lunes a los 57 años. El intérprete daba vida al amigo íntimo y homosexual de Carrie, la protagonista de la ficción. Su hijo, Nathen Garson, confirmó la muerte en Instagram. La plataforma HBO también dedicó unas palabras al actor, que poco antes del fallecimiento estuvo trabajando en la serie And Just Like That… , que servirá de precuela de la popular ficción Sexo en Nueva York.

Entre 1998 y 2004, Garson formó parte del reparto de la serie durante sus seis temporadas, junto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall. Su personaje, un amigo íntimo de Carrie, se convirtió en uno de los favoritos del público y fue tomando importancia en la serie hasta protagonizar su propia linea argumental a través de un romance con un bailarín.