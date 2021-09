La actriz Nicole Kidman es noticia estos días por el estreno de Nine Perfect Strangers, la nueva serie de Amazon Prime Video, tras los éxitos de Big Little Lies y The Undoing, y en la que la intérprete australiana de 54 años da vida a la inquietante dueña de un centro de terapias. Pero Kidman también es noticia por la extensa entrevista que ha concedido a la revista Harper’s Bazaar y en la que habla de su matrimonio con el también actor Tom Cruise, algo excepcional en la interprete de Australia y Moulin Rouge que suele pasar de puntillas por su vida privada.

“Yo era joven. Creo que se lo puse en bandeja”, confiesa Nicole sobre su matrimonio con Cruise. “Tal vez me he vuelto un poco más cautelosa, pero siempre trato de ser lo más abierta posible. Simplemente prefiero vivir la vida de esta manera”, declara sobre la sinceridad con la que hablaba con los medios de comunicación en aquellos años. Tras una década de matrimonio y dos hijos en común, el actor alegó “diferencias irreconciliables” para plantear el divorcio. Fue entonces cuando Nicole Kidman tuvo que superar una de las etapas más complejas de su vida.

“Nuestra vida juntos era perfecta. Me llevó mucho tiempo recuperarme de la separación, fue un shock. Era una gran relación, pero seguimos nuestro curso. Estaba realmente dolida”, revela la actriz que estuvo casada con el protagonista de la saga de Misión imposible desde 1990 hasta 2001. “Ahora miro hacia atrás y me digo: ‘¿Qué?’. Mira a Taylor Swift, quiero decir, ¿qué edad tiene? Tiene 26 años. Yo tenía dos hijos a los 27, y llevaba cuatro años casada. Pero eso es lo que quería”, añade sobre sus dos hijos en común con el intérprete: Isabella y Connor, adoptados en 1993 y 1995, respectivamente.

Años después, la actriz volvió a encontrar el amor con el músico Keith Urban, con quien se casó en 2006 y son padres de dos hijas: Sunday Rose, de 12 años, y Faith Margaret, de 10. Poco se sabe de las niñas, ya que la pareja es poco dada a compartir información privada sobre su familia o incluso imágenes.

Kidman conoció a Tom Cruise en el casting de Days of Thunder. El actor ya se había convertido en una estrella internacional a raíz del filme Top Gun. Los dos se enamoraron en la pantalla (ella era una joven y atractiva neurocirujana y él un atractivo piloto de carreras) y en la vida real. Se casaron en 1990, seis meses después del estreno de la película. La relación, que se produjo inmediatamente después del divorcio de Cruise de Mimi Rogers, fue todo un filón para los medios sensacionalistas.

Nicole Kidman y Tom Cruise apenas han tenido relación desde su divorcio, e incluso tuvieron algún que otro roce como cuando el protagonista de Misión Imposible vetó su asistencia a la boda de su hijo, y aunque la actriz nunca lo ha confirmado, achaca a la Cienciología, que Tom Cruise sigue y practica, el fracaso de su matrimonio con el popular actor.