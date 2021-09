Pilar Rubio vuelve a ser el centro de la polémica. Esta vez por promocionar las hamburguesas de uno de los restaurantes de moda en Madrid a través de su cuenta de Instagram, en la que la influencer cuenta con más de seis millones y medio de seguidores. “Yo soy más de doble hamburguesa que de hamburguesa con patatas. ¿Y vosotros?”, ha escrito en su cuenta la colaboradora del programa El Hormiguero, que presenta Pablo Motos en Antena 3, junto a una instantánea en la que se le ve degustando su supuesta comida favorita.

Como es habitual, los haters no han tardado en responderle a través de esta red social: “Que te comes eso, no te lo crees ni tú”; “Con ese cuerpo no te has comido una hamburguesa desde 1997”; “Preciosa! Pero no me lo creo” o “quien come alfalfa no se mete entre pecho y espalda semejante hamburguesa” fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, la instagramer, que aunque vive en la actualidad en París visita Madrid habitualmente, ha sabido responder oportunamente al los comentarios críticos que recibió su fotografía y texto en Instagram. “Soy alguien que sabe lo que es entrenar y que sabe ver más allá de sus complejos, inseguridades y prejuicios”. “Lo que has dicho es un poco tontería, lo importante es quemar lo que comes. Si no haces ni el huevo, una ensalada te engordará, si haces ejercicio puedes comer como un salvaje y no engordar”, señaló en su perfil en respuesta a quienes criticaron su texto..