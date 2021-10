El periodista coruñés Jesús Mariñas, de 79 años, confesó ayer que lucha contra el cáncer en una entrevista con la revista Diez Minutos. “Tengo cáncer de vejiga. Estoy seguro de que voy a salir de esta. Lo llevo con serenidad”, afirmaba tras anunciar que lucha contra esta dolencia desde hace un par de meses.

El popular colaborador de programas del corazón, no duda en confesar cierto temor ante tan difícil situación. “A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer”, admite, pero dice no tener miedo ante la enfermedad. “No tengo miedo, y pienso mucho en la muerte. Pero no le tengo miedo porque nunca la he pasado”, asegura.