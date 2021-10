The Climb, el reality show de escalada producido por Jason Momoa para HBO Max, se dejará caer por España. Una comitiva de la producción liderada por el reconocido escalador Chris Sharma, amigo y compañero de Momoa en la producción ejecutiva, ha recorrido varias localizaciones del Pirineo catalán para las próximas grabaciones del programa. Un grupo de 21 representantes de la plataforma pasaron por el Alto Urgel y el Pallars Jussà, en Lérida. También visitaron la zona de escalada del Roc de Rumbau de Peramola (Lérida) y se desplazaron hasta la zona de escalada del congosto de Terradets.

El objetivo es encontrar las localizaciones más idóneas para el concurso, en el que participarán doce escaladores anónimos y se compondrá de ocho episodios. El rodaje se prevé que tenga lugar en la segunda mitad de noviembre. Además de en Cataluña, se espera que The Climb recale en Mallorca. El resto de entornos se encuentran diseminados por el globo: el programa pasará por Estados Unidos, Francia y Austria.

El actor se encuentra desde mediados de julio rodando Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela de Aquaman, de nuevo a cargo de James Wan, en los estudios Leavesden de Warner Bros. Apasionado de la escalada, el actor estadounidense, de 42 años, ya había estado en España en varias ocasiones junto a Sharma. De hecho, en 2016 fue muy publicitada su visita a Barcelona junto a su pareja, la también actriz Lisa Bonet, donde llegó a participar en una exhibición de escalada aeróbica. Además de producir, al igual que Sharma, se espera que Momoa también aparezca ante las cámaras en The Climb.

Nacido en Honolulu (Hawái), el actor, que participó también en la exitosa serie Juego de tronos, es un conocido ecologista implicado en la lucha por el cuidado de los océanos y en contra de la contaminación con plásticos de los mares. Momoa también se opuso a la prevista construcción de un gigantesco telescopio en la cima del volcán inactivo Mauna Kea, en Hawái.