Después de varias representaciones y de superar la prueba “de fuego” de enfrentarse al público en su primer papel como protagonista de un musical, David Bustamante ha estrenado Ghost en el teatro EDP Gran Vía de Madrid. Un día muy especial en el que contó con el apoyo de amigos como Pablo López, Ana Guerra, Juan Peña, Samantha Vallejo Nájera o Shaila Dúrcal entre otros, y en el que se echó de menos a Yana Olina, con quien el artista atraviesa uno de los mejores momentos de su vida.

“Tenía mucho miedo y está siendo una aventura maravillosa, impresionante. El público está llenando el teatro todas las funciones, una gozada, estoy disfrutando un montón. Me he preparado durante mucho tiempo para poder hacerlo y estoy muy contento con la reacción de la gente”, apunta orgulloso, dejando claro que “es un trabajo arduo y por eso he hecho tantos ensayos, y dado clases de interpretación para que sea más real, porque al final no estoy dando un concierto como David Bustamante, estoy desarrollando una historia maravillosa”.