El actor Alec Baldwin (63 años) mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada. Además de la fallecida, Halyna Hutchins, de 42 años de edad, también resultó herido el director, que ya ha recibido el alta. Unas fotos publicadas por el diario local Santa Fe New Mexican muestran a Baldwin totalmente angustiado en la puerta de la oficina del sheriff de Santa Fe, donde fue interrogado. El accidente sucedió en torno a las dos de la tarde en el Rancho Bonanza Creek, donde se filmaban varias escenas del wéstern Rust en el que Baldwin ejercía de productor además de protagonista.

La oficina del sheriff ha abierto una investigación para esclarecer el suceso y qué tipo de proyectil tenía el arma, que no se sabe si se utilizó durante la filmación de una escena o en un ensayo. “Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se disparó”, explicó el departamento en un comunicado. Por el momento, las autoridades descartan presentar cargos criminales contra el actor.

La oficina de rodajes de Nuevo México indicó que la filmación de Rust emplea a 22 actores, 75 técnicos y más de 230 figurantes, aunque se desconoce cuántos estaban presentes en el momento del incidente. A Baldwin lo acompañan en el reparto Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher y Jensen Ackles. Además de la fallecida, los disparos también hirieron al director, Joel Souza, de 48 años, trasladado al centro médico Christus St. Vincent de Santa Fe, en Nuevo México.

Halyna Hutchins pertenecía a toda una generación de nuevas directoras de fotografía que habían conseguido hacerse un hueco en Hollywood, en su caso en el ámbito de cine independiente, gracias a su talento tras décadas de dominio masculino en la profesión. Era ucraniana, creció en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico. Licenciada en periodismo trabajó como reportera de investigación para producciones documentales británicas en Europa del Este. Tras trasladarse a Los Ángeles, se graduó en el American Film Institute en 2015 y fue seleccionada como una de las profesionales emergentes en 2019. Su último post de Instagram, hace dos días, la muestra bajo un sombrero de ala ancha mientras monta un caballo. “Uno de los atractivos de rodar un wéstern es que puedes ir a caballo en tu día libre”, reseñaba. Después de participar en varios cortos, Halyna tuvo su gran oportunidad con Darlin, secuela de Woman, de Lucky McKee, y Archienemy” de Adam Egupt Mortimer.

La trágica muerte de Hutchinsno no es el único accidente mortal que se ha vivido en el set. No es algo habitual, pero existen varios precedentes. Sin duda, el más mediático es el de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, que falleció con solo 28 años, mientras grababa El cuervo. La situación recuerda mucho al accidente de Baldwin, con un arma que debería haber estado descargada. En aquella ocasión se trataba de un revólver del 44 que contenía una bala real y no de fogueo, como el equipo pensaba.

Alexander Rae Baldwin III nació el 3 de abril de 1958 en Amityville, en Nueva York. Ha destacado en papeles secundarios y protagonistas y en películas taquilleras como Bitelchus, Armas de mujer, La caza del Octubre Rojo, El aviador”o Infiltrados. En la tele, ha sido hasta en 17 ocasiones presentador de “Saturday Night Live”, donde hasta noviembre de 2020 interpretó genialmente al doble de Donald Trump. “¡No creo que haya sido nunca tan feliz de perder un trabajo antes!”, dijo el actor cuando el republicano perdió el combate con Biden y él despidió al personaje por el que recibió un Emmy.

Criado en una familia numerosa de creencias católicas –tiene otras dos hermanas–, el joven Baldwin probó suerte en el fútbol americano durante la secundaria y hasta hizo de camarero en la famosa disco Studio 54 un poco después. Debió ser allí, y no en la universidad donde cursó Ciencias Políticas, de 1976 a 1979, donde le picó el gusanillo de las variedades, ya que poco después se puso a estudiar interpretación en el Lee Strasberg Theatre Institute y en el Actor’s Studio. A finales de los 80 empezó a saborear el triunfo artístico y saltó a la prensa rosa en los 90, cuando se convirtió en protagonista de una de las parejas más famosas y atractivas de Hollywood, Kim Basinger. En 2011 conoció a la instructora de yoga Hilaria Thomas, 26 años menor, con quien tiene seis hijos.