Poco a poco se van conociendo más novedades y detalles en torno al caso del accidente mortal en el que, el pasado 22 de octubre, el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de un western que iba a llamarse Rust y que con toda seguridad jamás llegará a culminarse.

Si esta semana David Halls, el asistente de dirección y responsable de entregar el arma cargada a Baldwin para rodar la escena, rompía su silencio para responsabilizarse y asegurar que debería haber revisado el revólver y comprobar que las balas no eran reales, ahora el caso toma otro cariz tras las declaraciones de los abogados que representan a Hannah Gutiérrez Reed, armera de la película, quienes afirman que alguien pudo haber saboteado el rodaje para introducir balas reales en el set de rodaje.

De esta manera, tanto Gutiérrez como el asistente de dirección David Halls aseguraron ante las autoridades desconocer la existencia de munición real en el rodaje de Rust. Halls, de hecho, afirmó no haber comprobado la pistola de Baldwin y gritar “arma fría” tras pensar que todas las balas eran de fogueo. Tal y como uno de los letrados de Hannah Gutiérrez aseguró en una entrevista con el programa Today, que emite la NBC, “alguien querría sabotear el set de rodaje, querría demostrar algo, que estaba disgustado o no estaba contento”, avanzó.

En este sentido, el abogado también recordó las protestas laborales de varios trabajadores días antes del suceso que acabó con la vida de Hutchins. “Hubo personas que abandonaron el rodaje para mostrar su desacuerdo con las condiciones”, dijeron. Además, según el representante legal de la armera de Rust, “hubo un lapso de tiempo, entre las 11.00 y las 13.00 horas, en el que las armas estuvieron desatendidas” por lo que pudieron ser manipuladas.

“En ‘shock’ y triste”

El lunes pasado, en un comunicado enviado al periódico New York Post, el asistente de dirección David Halls reconoció estar “en shock y triste” por la muerte de Hutchins, pero no dio detalles de lo ocurrido por no interferir en una investigación que está abierta. “Halyna Hutchins no era solo una de las personas más talentosas con quien he trabajado, también era una amiga. Espero que esta tragedia lleve a la industria a revaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie resulte herido durante el proceso creativo”, añadió.

Junto con la armera Hannah Gutierrez-Reed, Halls era responsable de manipular y chequear las armas en el set de rodaje. Halls les dijo a los detectives que “debió haber chequeado” que todas las balas en el revólver Colt 45 eran falsas. “Pero no lo hice”, reconoció, de acuerdo con la información incluida en las órdenes de búsqueda que las autoridades utilizaron para entrar en el rancho Bonanza Creek, donde ocurrió el trágico suceso.