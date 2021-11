Hace apenas una semana que la periodista Ana Rosa Quintana anunciaba en directo que dejaba temporalmente su programa matinal para tratarse del cáncer de mama que le habían detectado. El anuncio conmocionó a sus numerosos seguidores y a toda la profesión, que se volcó en los mensajes de apoyo y solidaridad. Ayer, la veterana comunicadora reapareció en las redes sociales colgando una foto en Instagram, en la que recordaba una de sus últimas visitas turísticas. “Biblioteca de Silos hace dos semanas. Lo que cambia la vida en un instante”, describe Ana Rosa junto a una imagen en la que aparece junto a su marido Juan Muñoz. “Gracias a todos por vuestro cariño, estoy en deuda. Me encuentro muy bien y muy fuerte”, respondió a los múltiples mensajes de apoyo recibidos.

Ana Rosa Quintana anunció el pasado martes que padece cáncer de mama. “Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató”, desveló la periodista.

Esa misma mañana atendió a los medios de comunicación para dar más detalles sobre su estado: “Me ha dado la cara y lo he atajado rápido. Lo hemos cogido muy bien, muy a tiempo”.