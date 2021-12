La leyenda del pop-rock internacional Bonnie Tyler actúa esta noche en Santiago en un concierto en el que presentará los temas de su octavo disco The best is yet to come, que incluye temas originales y cuatro versiones. La cantante galesa también repasará sus grandes éxitos, como It’s a heartache o Holding for a hero, entre otros.

Organizado por el festival Vilablues en colaboración con la Xunta, que integra la actuación en la programación organizada con motivo del Xacobeo 21-22, el concierto empieza a las 22.15 horas en el Multiusos Fontes do Sar y cuenta con el dúo Blues do País y Duendeneta Dilleis como teloneros. Las entradas que quedan a la venta aún se pueden adquirir en woutick.es o en la propia taquilla del recinto. Las puertas abrirán a las 20.00 horas.