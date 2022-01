María Pombo no tiene acostumbrados a sus seguidores a no dar señales de vida y cuando eso pasa, se despiertan las alarmas entre sus followers. La inactividad en la cuenta de Instagram de la influencer estaba justificada y tras los mensajes recibidos, quiso explicar el porqué.

Ha decidido someterse a una operación de pecho que la he llevado a quirófano durante unas horas. Según ella misma ha contado era algo que llevaba ya pensando mucho tiempo y después de dar a luz a Martín y ver la transformación de su pecho se decidió por completo. Ahora y después de pasar un día ingresada llegaba a su casa para contar con el proceso y enseñar los primeros resultados.

La influencer ha compartido una fotografía en la que sale con el pecho totalmente vendado y con la que ha querido agradecer a sus seguidores las muestras de cariño y preocupación que ha recibido. Tras la imagen, María subió unas historias es que la ha contado como se encuentra y como ha sido todo el proceso.

"Tener mucho pecho a veces es muy bonito, a mí mi pecho me encanta, llevo teniendo pecho desde los 13 años y es algo, una cualidad mía que me gusta lo que pasa es que ha llegado un punto en el que se ha sobrepasado sobre todo después del embarazo de Martín que, aparte de que me creciera, se me vació por arriba y bueno, como os podéis imaginar ahí hay menos músculo y más piel con lo cual mucho más difícil de controlar, más peso que tiene que soportar mi cuello y más dolor de cabeza", empezaba explicando.

Y seguía contando que es un tema de salud y comodidad: "Entonces bueno por comodidad pura y dura lo he decidido así. Fui un día a ver al doctor y decidimos que en enero me operaría porque yo tengo menos trabajo en enero e iba a estar más tranquila y todavía quedan otros seis meses para ponerme otro bikini, ir a la playa y que no me diese el sol directamente en todas las cicatrices" terminaba diciendo a la vez que dejaba claro que, ella se encuentra muy bien y que ahora se quiere dedicar a recuperarse y descansar.