De nuevo Angelina Jolie ha usado su perfil de Instagram para lanzar una denuncia al mundo, la de la situación que viven muchas mujeres afganas. La actriz, embajadora de Acnur, ha publicado una carta manuscrita que le ha enviado una mujer.

“Una mujer joven en Afganistán me envió esta carta. Estoy protegiendo su identidad, pero ella no lo ha hecho”, indicaba la actriz, de 47 años. “He podido volver a la escuela desde que los talibanes tomaron el poder. Ahora, las mujeres son arrestadas simplemente por participar en protestas pacíficas. Siento que las mujeres no tienen ningún derecho a hablar o dar su palabra. A la mujer se le quitan los derechos y no se le permite hacer nada en el país. Hace unas semanas, cuando los talibanes arrestaron a dos de las mujeres que alzaron la voz para pedir los derechos de la mujer y la libertad, pensé que este es el final y que tal vez nunca pueda volver a salir o incluso ser capaz de hablar como si fuera una niña”.

La publicación concluye con una súplica de la propia actriz: “Sigue lo que está sucediendo en Afganistán, donde las mujeres jóvenes son sacadas de sus hogares por la noche a punta de pistola y desaparecidas, y se imponen nuevas restricciones a la libertad de las mujeres y las niñas día a día. Por favor, ayúdanos a asegurar que no sean olvidadas”. En agosto pasado Jolie abrió su cuenta en Instagram para denunciar la caótica situación de Afganistán tras la retirada de las tropas de EE UU.